Nieuws
Deerlijk

Vol­gend jaar weer bus­sen van Sint-Lode­wijk naar Deerlijk

Buslijn Deerlijk

Het gemeentebestuur van Deerlijk is na overleg met De Lijn tot een oplossing gekomen voor een groep ouders die al sinds begin vorige maand weer moeten carpoolen om hun kinderen van en naar school te krijgen.

Sinds begin oktober reden er plots geen bussen meer tussen Sint-Lodewijk  en het centrum van Deerlijk. Voor de tweede keer al, net als in januari vorig jaar. Waardoor de ouders twee keer per dag moesten carpoolen. Of de leerlingen drie kilometer moesten wandelen. Na overleg komen er vanaf 5 januari versterkingsbussen die Deerlijk met SInt-Lodewijk zullen verbinden.

Buslijn Deerlijk 02
Nieuws

En plots schaft De Lijn bus weer af: "Waar is mijn buslijn naartoe?"
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
De Lijn

