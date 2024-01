Het concertgebouw in Brugge is het decor voor het eerste lijsttrekkersdebat van 2024 in West-Vlaanderen. Het zijn de West-Vlaamse lijsttrekkers voor de federale verkiezingen die rond economische thema's met elkaar in debat gaan.

De zeven federale lijsttrekkers zijn Matti Vandemaele (Groen), Natalie Eggermont (PVDA), Melissa Depraetere (Vooruit), Nathalie Muylle (CD&V), Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Jean-Marie Dedecker (N-VA) en Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

Het debat begint om 19u15 en loopt tot 20u45.