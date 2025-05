In Frankrijk doet de overheid grote moeite om ruimte voor (industriële) bedrijven te voorzien. De komende jaren komt in Noord-Frankrijk 800 hectare ruimte beschikbaar specifiek voor industriële activiteiten. West-Vlaanderen loopt het risico dat bedrijfsuitbreidingen over de grens zullen plaatsvinden. In de afgelopen jaren realiseerden Vlaamse ondernemingen maar liefst 62 investeringsprojecten in Noord-Frankrijk wat daar tot 1.400 nieuwe jobs heeft geleid.