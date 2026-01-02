Het pluimveebedrijf bevindt zich in de 10 kilometerzones die al afgebakend waren na vastgestelde besmettingen in Veurne en het Noord-Franse Warhem eind december.

"Een groot deel van de beschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van tien kilometer die rond het bedrijf worden ingesteld, overlappen dus met de bestaande zones en bevinden zich deels op het Franse grondgebied", klinkt het in een persbericht. In een straal van tien kilometer moeten alle pluimveehouders, professionele en particuliere houders, hun pluimvee afschermen. In een straal van drie kilometer geldt de verplichting ook voor andere vogels.