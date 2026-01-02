Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Alveringem
Illustratiebeeld
Bij een pluimveebedrijf in het West-Vlaamse Alveringem is vogelgriep van het type H5 vastgesteld. De 55.000 leghennen worden er geruimd om verspreiding tegen te gaan, zo meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vandaag.
Het pluimveebedrijf bevindt zich in de 10 kilometerzones die al afgebakend waren na vastgestelde besmettingen in Veurne en het Noord-Franse Warhem eind december.
"Een groot deel van de beschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van tien kilometer die rond het bedrijf worden ingesteld, overlappen dus met de bestaande zones en bevinden zich deels op het Franse grondgebied", klinkt het in een persbericht. In een straal van tien kilometer moeten alle pluimveehouders, professionele en particuliere houders, hun pluimvee afschermen. In een straal van drie kilometer geldt de verplichting ook voor andere vogels.
Afschermplicht
De vogelgriep won de voorbije weken aan intensiteit. Sinds het najaar van 2025 zijn in totaal nu al uitbraken vastgesteld bij elf pluimveebedrijven en twee hobbyhouders. Ook zijn bij heel wat wilde vogels besmettingen vastgesteld. Sinds 23 oktober geldt al opnieuw de afschermplicht: professionele en geregistreerde houders moeten hun pluimvee afschermen.
Voor particuliere houders geldt die ophokplicht niet, maar de dieren moeten wel binnen of afgeschermd voer en water krijgen. Het voedselagentschap raadt aan om dieren zo veel mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld met een net boven de kippenren of volière.
"Raak geen dode of zieke vogels aan"
Het FAVV waarschuwt ook om dode of zieke vogels niet aan te raken. "Als u een dode vogel vindt in de natuur, meld dit dan onmiddellijk via het gratis nummer 0800/99 777. Het dier kan dan worden opgehaald en onderzocht."