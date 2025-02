Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur aan het kruispunt van de Izegemsestraat en de Lendeleedsestraat. Een van beide zou het rode ligt genegeerd hebben. De voetganger kwam op de voorruit van de wagen terecht en belandde uiteindelijk op het asfalt.

Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man was er ernstig aan toe en werd in kritieke toestand naar AZ Delta in Rumbeke gebracht. De man is intussen stabiel, maar z'n toestand is nog steeds heel ernstig. De bestuurder van de wagen bleef ongedeerd, maar was zwaar onder de indruk van het ongeval. De Kasteelstraat werd tijdelijk afgesloten voor het verkeer.