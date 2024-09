Crop's draait een jaaromzet van 600 miljoen euro met 2.000 werknemers. Het heeft zijn hoofdkantoor in Ooigem en telt tien fabrieken, waarvan twee in België. Het bedrijf is in handen van de familie Delbaere. In de VS is Crop's actief in de joint venture One Frozen, die diepvriesgroenten en -fruit importeert en verdeelt in Noord-Amerika. Crop's heeft nu een deal gesloten over de vervanging van zijn partner LiDestri Foods in die joint venture, waardoor volgens het bedrijf de business in de VS kan verdubbelen. Concrete omzetcijfers wil het bedrijf evenwel niet vrijgeven.



De nieuwe partner is het familiebedrijf National Cortina, dat ook in het LiDestri-imperium zit en ooit begon met tomatenimport. Crop's neemt de diepvriestak van het Amerikaanse bedrijf over en het productaanbod van One Frozen wordt completer, luidt het. "Dat is ook goed nieuws voor de tien Crop's-fabrieken, ook die in België", zegt Head of Global Communications bij Crop's Korneel Warlop.