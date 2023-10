Volgens Tom Rutsaert van luchthaven Oostende is er geen bommelding in Oostende deze keer en is alles veilig. Gisteren moest een honderdtal personeelsleden en reizigers twee uur buiten wachten, tot explosievenhonden het gebouw gecontroleerd hadden.

Verschillende luchthavens in Frankrijk en ook die van Oostende hadden gisteren een dreigmail ontvangen, waarin sprake was van een bom.