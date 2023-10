Bommelding luchthaven Oostende: sweeping levert niets op

Naar aanleiding van een dreigmail naar verschillende luchthavens werd de luchthaven van Oostende ontruimd. Ook verschillende luchthavens in Frankrijk zijn ontruimd. Er waren geen passagiers aanwezig in Oostende, maar een vijftigtal medewerkers van de luchthaven moesten het gebouw verlaten. Ook de controletoren werd trouwens ontruimd, waardoor geen enkel vliegtuig kon landen of opstijgen. Daarna werd de luchthaven grondig doorzocht door de veiligheidsdiensten en explosievenhonden.

Door de bommeldingen in de Franse luchthavens werd een vlucht van Rijsel naar Oostende omgeleid. De passagiers van dat vliegtuig, zo'n 150 mensen, moesten tijdens de zoekactie op het vliegtuig blijven zitten.