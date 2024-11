Woningen in overstromingsgevoelig gebied kosten in Vlaanderen zo'n 12 procent meer dan panden waar geen overstromingsrisico is. Het onderzoek van Zimmo klinkt verwonderlijk, maar dat mensen er bewust voor kiezen veel te betalen voor een huis met een groot risico op overstromingen, klopt in elk geval niet. Volgens Bart Van Opstal van Notaris.be zijn er nog andere factoren die de prijs van een woning bepalen.

"Vaak gaat het om eigendommen die beter gelegen zijn, of idyllisch langs een waterloop liggen. Precies omwille van de interessante ligging zijn mensen bereid om meer te betalen. Als je alle factoren samen neemt, dan zie je dat de prijzen voor woningen in een overstromingsgebied een stuk hoger liggen dan andere woningen", klinkt het bij Van Opstal.