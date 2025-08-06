15°C
Vlaan­de­ren inves­teert in res­tau­ra­tie Sint-Audo­ma­rus­kerk in Alveringem

Audomaruskerk alveringem

De Sint-Audomaruskerk in Alveringem krijgt een grondige restauratie. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts voorziet 346.000 euro voor de eerste fase van de werken.

De 17de-eeuwse hallenkerk kampt met vochtproblemen aan de toren en de daken. Die worden nu hersteld om verdere schade te vermijden. Later volgt de restauratie van het interieur. De totale kostprijs loopt op tot 523.000 euro, waarvan Vlaanderen 66 procent financiert.

"Kloppend hart van de gemeente"

“Wie de Sint-Audomaruskerk ziet oprijzen uit het polderlandschap, voelt meteen hoe belangrijk dit gebouw is voor Alveringem,” zegt minister Ben Weyts. “Met deze investering zorgen we ervoor dat de toren en daken stevig en droog blijven, zodat ook volgende generaties deze plek kunnen koesteren.”

De kerk vormt met haar kerkhof, lindedreef en standbeeld van een frontsoldaat het kloppend hart van de Westhoekgemeente.

De redactie
Erfgoed

