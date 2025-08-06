“Wie de Sint-Audomaruskerk ziet oprijzen uit het polderlandschap, voelt meteen hoe belangrijk dit gebouw is voor Alveringem,” zegt minister Ben Weyts. “Met deze investering zorgen we ervoor dat de toren en daken stevig en droog blijven, zodat ook volgende generaties deze plek kunnen koesteren.”

De kerk vormt met haar kerkhof, lindedreef en standbeeld van een frontsoldaat het kloppend hart van de Westhoekgemeente.