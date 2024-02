Eén van de voornaamste knelpunten ging over de bescherming van landbouwgrond. Daar is afgesproken dat de Vlaamse overheid tot 1 oktober zelf geen grond in agrarisch gebied meer aankoopt. Er gelden wel enkele uitzonderingen, zoals voor werken van algemeen belang of in overstromingsgebieden, maar ook voor gronden in Europees beschermde natuurgebieden.

Er komt ook een werkgroep met daarin alle betrokken sectoren die zich moet buigen over de problematiek van grondgebruik in Vlaanderen. Een eerste rapport moet tegen 1 juli klaar zijn.