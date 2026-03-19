De werken aan de Boudewijnbrug zullen met 32 kalenderdagen het langste duren en starten op 13 juli. Er wordt 's nachts en tijdens het weekend doorgewerkt. Het wegverkeer ondervind enkel 's nachts hinder. Overdag blijft de brug beschikbaar voor weg- en scheepvaartverkeer.

De Gentpoortbrug krijgt tijdens de zomervakantie een grondig onderhoud. De werken worden afgestemd met de werken op het kruispunt van de R30. De onderbreking van de brug zal gelijklopen met de onderbreking van de aansluiting op het kruispunt.

Dampoortbrug II

Van 10 tot en met 23 augustus 2026 zal ook de Dampoortbrug II, in het verlengde van de Langerei en de Noorweegse Kaai, afgesloten zijn voor het wegverkeer. Ook het scheepvaartverkeer zal dan stilliggen. Een deel van de Dampoortbrug werd eerder al aangepakt, maar het laatste deel werd uitgesteld naar de zomer.

De werken worden in de zomer gepland omdat er dan minder verkeer is en de weersomstandigheden doorgaans gunstiger zijn.