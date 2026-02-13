6°C
Vlaams minis­ter Jo Brouns zet licht op groen voor school­ge­bouw en toe­kom­sti­ge brand­weer­si­te in Wevelgem

Jo Brouns

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns © Belga

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns heeft de omgevingsvergunning verleend voor een nieuw schoolgebouw voor volwassenenonderwijs in Wevelgem en de omgevingsaanleg voor een toekomstige brandweerkazerne. Minister Brouns vond het beroep tegen de eerdere vergunning van de provincie West-Vlaanderen voor het project onterecht. Burgemeester van Wevelgem, Jan Seynhaeve, is blij. "Er komt ook een gebouw voor een Fietsbieb."

Er zal een nieuw schoolgebouw voor volwassenenonderwijs met een grondoppervlakte van ruim 1.300 m² gebouwd worden. Daarnaast komen er onder andere groenzones, parkeerinfrastructuur, een oefen- en opleidingsomgeving, en wegenis in functie van een toekomstige brandweerkazerne. Die infrastructuur kan er pas komen, zodra er een uitvoerbare vergunning voor de brandweerkazerne zelf bestaat en zal enkel dienen voor prioritaire interventievoertuigen.

De deputatie van West-Vlaanderen had eerder een vergunning verleend. Maar tegen dat besluit werd beroep ingesteld, onder meer over de aanleg van een uitrit voor de brandweer. Na inhoudelijke beoordeling besliste de minister dat het beroep ongegrond is en dat de vergunning terecht werd verleend voor onbepaalde duur met duidelijke voorwaarden.

Jan seynhaeve

Burgemeester Wevelgem Jan Seynhaeve

“Met plezier vernemen wij het verlenen van de vergunning voor het herinvullen van de site ‘VTI Gullegem’", klonk het bij burgemeester van Wevelgem, Jan Seynhaeve. "Op deze vroegere schoolsite kan zowel een CVO (centrum voor volwassenonderwijs) als een nieuwe brandweerkazerne gebouwd worden. Daarnaast wordt ook een gebouw voor een Fietsbieb voorzien. Deze drie gebouwen vervullen een belangrijke maatschappelijke meerwaarde die onze gemeente en regio verder doen groeien.” Bij een Fietsbieb kan je een tweedehands fiets op maat ontlenen.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
