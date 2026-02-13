Er zal een nieuw schoolgebouw voor volwassenenonderwijs met een grondoppervlakte van ruim 1.300 m² gebouwd worden. Daarnaast komen er onder andere groenzones, parkeerinfrastructuur, een oefen- en opleidingsomgeving, en wegenis in functie van een toekomstige brandweerkazerne. Die infrastructuur kan er pas komen, zodra er een uitvoerbare vergunning voor de brandweerkazerne zelf bestaat en zal enkel dienen voor prioritaire interventievoertuigen.



De deputatie van West-Vlaanderen had eerder een vergunning verleend. Maar tegen dat besluit werd beroep ingesteld, onder meer over de aanleg van een uitrit voor de brandweer. Na inhoudelijke beoordeling besliste de minister dat het beroep ongegrond is en dat de vergunning terecht werd verleend voor onbepaalde duur met duidelijke voorwaarden.

