Aan de gemeente Zwevegem wordt zo’n 50.000 euro steun toegekend voor de renovatiewerken. Concreet wordt de centrale verwarming vernieuwd: de bestaande, verouderde gasgestookte luchtverwarming wordt vervangen door een nieuwe, energie-efficiëntere installatie. Daarnaast wordt de geluidinstallatie van de kerktoren aangepakt. Zo zullen de vier klepels worden vervangen door vier bronzen exemplaren.

“Kerken zijn vaak architecturale, historisch parels en hebben voor velen een belangrijke betekenis", klonk het bij Hilde Crevits, Vlaams minister van Binnenland. "Zulke grote gebouwen vragen vaak ook groot onderhoud en brengen grote kosten met zich mee. Om lokale besturen of kerkfabrieken daarbij te ondersteunen, subsidiëren we vanuit de Vlaamse overheid een deel van het renovatie- of restauratieproject.”

