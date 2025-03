De burgemeesters passen hun stad of gemeente in de 'puzzel van West-Vlaanderen'. Zo tonen ze dat samenwerking op West-Vlaams niveau belangrijk is.



"De provincie heeft de voorbije jaren voor mij ook op cruciale momenten getoond dat ze onontbeerlijk is", zegt Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits.



"Denk maar aan het moment van de zware wateroverlast of de aanleg van bufferbekkens in West-Vlaanderen, dat was enorm de voorbije jaren. Lokale besturen kunnen die dingen niet alleen. En dan voel je dat een provinciaal niveau daar echt een verschil kan in maken. Dus ik geloof echt wel in die meerwaarde van onze provincies."