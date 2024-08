"Uit cijfers blijkt echter dat er dit jaar niet meer overlast is dan andere jaren", volgens burgemeester Jan Morbee. "Knokke-Heist vraagt al langer politieversterking vanuit Brussel om de overlast in te dijken. Vorige maandag hadden we gewoon te maken met een uitzonderlijke toestroom van toeristen."



"Over de hele dag kwamen er 9.000 jongeren met de trein en 1.400 mensen met Franse voertuigen. Dan krijgen we toch wel een geroep van 20.000 man dat hier extra komt. En dat proberen we met de ordediensten in toom te houden", klinkt het bij Morbee.



"Ik zou willen een onderhoud hebben met de minister om samen te bekijken hoe we die overlast kunnen aanpakken."