Inspraak van de Oostendenaar is belangrijk voor Vlaams Belang: 'Eén van onze punten is ook het integreren van bindende referenda in onze stad. Ik denk dat we op die manier eigenlijk de politiek terug kunnen geven aan de bevolking. En niet alleen laten besturen door de ivoren torens die je ziet in verschillende steden en ook op Vlaams en federaal niveau', aldus lijsttrekker Tom Lamont.

Verjonging

Op 9 juni stemde ongeveer een kwart van Oostende op Vlaams Belang. Dat wil Vlaams Belang binnen vijf weken nog eens overdoen met een verjongde kieslijst. Verder is er een mooi genderevenwicht, want de lijst telt 21 vrouwen en 20 mannen. Sietske Calle is de jongste van het pak, op 13 oktober - zowaar verkiezingsdag - viert ze haar 18de verjaardag.