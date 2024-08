Zo wil Vlaams Belang een nultolerantie op criminaliteit en meer middelen voor de politie: "We hebben de afgelopen maanden veel huisbezoeken gedaan. En dan krijg ik heel vaak de reactie van verscheidene vrouwen dat ze niet meer alleen over straat durven lopen. Dat is een gevoel van onveiligheid op vlak van diefstal en aanranding. We willen dat daar een grote wijziging in komt", meent Lamont. Ook van mobiliteit en sociale huisvesting maakt VB belangrijke agendapunten.

Wegen op beleid

Vlaams Belang is in Oostende naar eigen zeggen het enige alternatief de liberalen van Tommelein en de socialisten van Crombez. Vlaams Belang Oostende staat wél open voor een coalitie, maar wil hoe dan ook wegen op het beleid, ook vanop de oppositiebanken als het moet.