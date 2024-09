Vlaams Belang Koekelare wil de nadruk leggen op veiligheid, sociale rechtvaardigheid, en de bescherming van de Vlaamse identiteit. Guido Wauters voert samen met Kathy Verwichte de lijst aan. Brigitte Reiniers staat op de negentiende plaats en is lijstduwer.

Een belangrijk agendapunt is een mogelijke fusie van Koekelare: 'We eisen dat fusies enkel doorgaan na een bindende volksraadpleging, en dat ook de mogelijkheid tot defusie open moet blijven. Dit moet voorkomen dat sentimenten of politieke deals de doorslag geven in plaats van de wensen van de inwoners', aldus Wauters.

De volledige lijst: