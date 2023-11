Vlaams Belang heeft in Izegem steeds in de oppositie gezeteld. De nationale peilingen maken de leden hoopvol om na de volgende verkiezingen wel mee te besturen. "Ik geloof in een schitterend resultaat en onze lokale afdeling is klaar om haar verantwoordelijkheid op te nemen", aldus Weyts. Momenteel leidt burgemeester Bert Maertens (N-VA) in Izegem een coalitie van cd&v en N-VA.