"In het beleidsprogramma van de stad stond uitdrukkelijk vermeld dat men alle steun zou verlenen aan de Islamitische Gemeenschap in hun zoektocht naar een geschikte locatie. En in het ingediende dossier door het CICB kon men lezen dat het stadsbestuur actief meezocht naar extra parking voor de moskee," duidt voorzitter Jonathan Haeyaert.

"Dit alles roept bij ons toch wel grote twijfels op over de neutraliteit waarmee het stadsbestuur dit dossier heeft behandeld," zegt Haeyaert. "Daarbij komt nog dat er van inspraak bij de omwonenden geen sprake was."