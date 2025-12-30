Aanmelden
Vlaams Belang Brug­ge dient bezwaar in tegen ver­gun­ning voor Isla­mi­tisch centrum

CIC Sint Andries

In dit gebouw mag een Cultureel Islamitisch Centrum worden ingericht © Google Maps

Vlaams Belang in Brugge dient bezwaar in bij de Deputatie van West-Vlaanderen, tegen de omgevingsvergunning van de stad voor een islamitisch cultureel centrum in de Hertogenstraat. "Dat bezwaar werkt opschortend en daardoor staat de vergunning tijdelijk on hold," zegt Vlaams Belang.

"In het beleidsprogramma van de stad stond uitdrukkelijk vermeld dat men alle steun zou verlenen aan de Islamitische Gemeenschap in hun zoektocht naar een geschikte locatie. En in het ingediende dossier door het CICB kon men lezen dat het stadsbestuur actief meezocht naar extra parking voor de moskee," duidt voorzitter Jonathan Haeyaert.

"Dit alles roept bij ons toch wel grote twijfels op over de neutraliteit waarmee het stadsbestuur dit dossier heeft behandeld," zegt Haeyaert. "Daarbij komt nog dat er van inspraak bij de omwonenden geen sprake was."

