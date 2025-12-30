Brugge verleent vergunning voor Cultureel Islamitisch Centrum in Sint-Andries
In dit gebouw mag een Cultureel Islamitisch Centrum worden ingericht © Google Maps
Het Brugse stadsbestuur heeft een omgevingsvergunning toegekend voor de functiewijziging van een kantoorgebouw in Sint-Andries. In de Hertogenstraat 73 mag een Cultureel Islamitisch Centrum worden ingericht. De vergunning werd verleend na een openbaar onderzoek en onder strikte voorwaarden.
Het college van burgemeester en schepenen keurde de omgevingsvergunning goed voor de herbestemming van een bestaand kantoorgebouw tot het Cultureel Islamitisch Centrum Brugge (CICB). In het gebouw komen onder meer gebedsruimten, lokalen voor educatieve activiteiten, een ontmoetingsruimte en een bibliotheek.
Bezwaarschriften en petities
De aanvraag doorliep de reguliere vergunningsprocedure. Daarbij liep een openbaar onderzoek van 6 oktober tot en met 4 november 2025. In die periode dienden omwonenden verschillende bezwaarschriften en petities in. Die werden volgens het stadsbestuur onderzocht en meegenomen in de uiteindelijke beslissing.
Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Mathijs Goderis gaat het om een duidelijke functiewijziging binnen een bestaand pand. “De aanvraag is beoordeeld binnen het geldende juridische en ruimtelijke kader. De beoordeling gebeurde op basis van de toepasselijke regelgeving en vastgelegde criteria”, zegt Goderis.
Voorwaarden
Ook burgemeester Dirk De fauw benadrukt het procedurele karakter van de beslissing. “Als lokaal bestuur is het onze verantwoordelijkheid om elke vergunningsaanvraag zorgvuldig en objectief te behandelen, volgens de procedures en regels die voor iedereen gelden.”
De vergunning is gekoppeld aan verschillende voorwaarden. Zo moet het centrum voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften, aangepaste sanitaire voorzieningen voorzien en de opgelegde mobiliteitsmaatregelen uitvoeren. De site ligt in een stedelijke omgeving met bestaande infrastructuur en ontsluiting.