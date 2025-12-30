De aanvraag doorliep de reguliere vergunningsprocedure. Daarbij liep een openbaar onderzoek van 6 oktober tot en met 4 november 2025. In die periode dienden omwonenden verschillende bezwaarschriften en petities in. Die werden volgens het stadsbestuur onderzocht en meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Mathijs Goderis gaat het om een duidelijke functiewijziging binnen een bestaand pand. “De aanvraag is beoordeeld binnen het geldende juridische en ruimtelijke kader. De beoordeling gebeurde op basis van de toepasselijke regelgeving en vastgelegde criteria”, zegt Goderis.