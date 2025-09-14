27°C
Vis­sterf­te Blan­k­aart­vij­ver: meer dan tien ton dode kar­pers uit het water gehaald

Er is uiteindelijk meer dan tien ton dode vis uit het water gehaald in de Blankaartvijver in Woumen en Merkem. Eerder deze week bleek al dat heel wat vissen het zuurstoftekort in het water niet hadden overleefd.

De dode vissen die uit het water zijn gehaald zijn bijna allemaal karpers. De vis is met een amfibievoertuig uit het water gehaald omdat het water er niet diep genoeg is om een boot of kano in te zetten.

De dode vis is aan de kant gebracht en in kisten gelegd. Een ruimingsfirma komt ze vandaag ophalen.

"We hopen dat het ook zal regenen waardoor het peil van de vijver opnieuw zal stijgen. Het probleem zal zich voor een stuk zelf oplossen," zei conservator Guido Vandenbroucke eerder deze week in ons nieuws.

Honderden vissen gestorven door droogte in Blankaartvijver

Constructieve samenwerking

"Uiteindelijk zijn er acht groentekisten vol vis uit het water gehaald, naar schatting 10 ton," zegt Vandenbroucke. "Dit is maar een kleine fractie van wat zich onder het Blankaartwater bevindt. De opruiming was een constructieve samenwerking tussen de Zuidijzerpolder, het muskusrattenbestrijdingsteam van de VMM en vrijwilligers van Natuurpunt."

