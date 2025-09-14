De dode vissen die uit het water zijn gehaald zijn bijna allemaal karpers. De vis is met een amfibievoertuig uit het water gehaald omdat het water er niet diep genoeg is om een boot of kano in te zetten.

De dode vis is aan de kant gebracht en in kisten gelegd. Een ruimingsfirma komt ze vandaag ophalen.

"We hopen dat het ook zal regenen waardoor het peil van de vijver opnieuw zal stijgen. Het probleem zal zich voor een stuk zelf oplossen," zei conservator Guido Vandenbroucke eerder deze week in ons nieuws.

