Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in bepaalde delen van de Blankaart erg laag. Daardoor is de kwaliteit van het stilstaande water slecht en is er een tekort aan zuurstof in het water, wat leidt tot deze massale vissterfte. De brandweer van de zone Westhoek schepte in het weekend al tientallen vissen uit het water, maar ook vandaag drijven er opnieuw massaal veel dode vissen boven.