Diksmuide Houthulst

Hon­der­den vis­sen gestor­ven door droog­te in Blankaartvijver

Vissterfte

In de Blankaartvijver in Woumen en Merkem zijn er de voorbije week massaal veel vissen gestorven. Het gaat vooral om karpers, snoeken en palingen. Oorzaak is zuurstoftekort.

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in bepaalde delen van de Blankaart erg laag. Daardoor is de kwaliteit van het stilstaande water slecht en is er een tekort aan zuurstof in het water, wat leidt tot deze massale vissterfte. De brandweer van de zone Westhoek schepte in het weekend al tientallen vissen uit het water, maar ook vandaag drijven er opnieuw massaal veel dode vissen boven.

Vissterfte de Blankaart 1 van 4
Vissterfte de Blankaart 2 van 4
Vissterfte de Blankaart 3 van 4
Vissterfte de Blankaart 4 van 4
Droogte Vissterfte

