Veertig kilo tong, goed voor 2500 euro, verkocht Steven Savels voor het goede doel. Samen met zijn zonen voer hij jaren met de eerste Z.53 Van Eyck, maar die blijft nu in de haven liggen. De vissersfamilie stond in de schijnwerpers in het tv-programma ‘Een jaar op Zee’ van Wim Lybaert. Het nieuwe schip is wat groter dan het oude en sluit de rij boten af die er onlangs voor het eerst op uittrokken.