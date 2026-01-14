Vissers helpen mee data te verzamelen over Belgische vissoorten: “Interessant voor visquota”
Belgische vissers zullen meehelpen om data te verzamelen over Belgische vissoorten. Daarbij maken ze deel uit van een onderzoeksproject van ILVO. Dat meldt Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) vandaag bij de ondertekening van het convenant voor duurzame visserij in Oostende. Voor het eerst staan vissers centraal in de overeenkomst.
Het vierde convenant kreeg de titel 'Vissers aan het roer richting vernieuwing'. Vissers staan dan ook voor het eerst centraal. "Met dit convenant engageren de verschillende partners zich ertoe om de vissers centraal te stellen en mee te bouwen aan een duurzame toekomst van de visserijsector. Zo zullen wetenschappers en vissers meer samenwerken in de toekomst en wordt alles op alles gezet om de administratieve lasten te verlagen", zegt minister Crevits.
Visquota
Een voorbeeld is het nieuw onderzoeksproject van ILVO waarbij vissers meehelpen om data te verzamelen over de Belgische vissoorten. Vissers krijgen daarbij een toestel mee aan boord dat samples uit het water haalt. Daaruit kunnen wetenschappers achterhalen welke soorten waar voorkomen. "Het grote voordeel is dat er veel vaker, veel meer data verzameld kunnen worden over de visbestanden en dat de data sneller beschikbaar zijn."
"Nu zullen vissers via hun vaartuigen zelf mee voor de nodige data zorgen en helpen om onderzoek in zee uit te voeren."
Op basis van die actuele informatie kunnen visquota worden vastgelegd. "Het is belangrijk dat de wetenschappelijke info waarop de adviezen zijn gebaseerd stabiel en correct is", klinkt het. "Vaak worden beslissingen en onderzoeken uitgevoerd boven het hoofd van de vissers. Nu zullen zij via hun vissersvaartuigen zelf mee voor de nodige data zorgen en helpen om onderzoek in zee uit te voeren."
Het nieuwe convenant zet bovendien ook extra in op administratieve vereenvoudiging en lastenverlaging. In overleg met de sector wordt een actieplan uitgewerkt.