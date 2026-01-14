Op basis van die actuele informatie kunnen visquota worden vastgelegd. "Het is belangrijk dat de wetenschappelijke info waarop de adviezen zijn gebaseerd stabiel en correct is", klinkt het. "Vaak worden beslissingen en onderzoeken uitgevoerd boven het hoofd van de vissers. Nu zullen zij via hun vissersvaartuigen zelf mee voor de nodige data zorgen en helpen om onderzoek in zee uit te voeren."

Het nieuwe convenant zet bovendien ook extra in op administratieve vereenvoudiging en lastenverlaging. In overleg met de sector wordt een actieplan uitgewerkt.