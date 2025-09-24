19°C
Vil­le­roy & Boch wil fabriek in Roe­se­la­re slui­ten: 60 banen bedreigd

Villeroy Bochbis

Keramiekproducent Villeroy & Boch heeft de intentie bekendgemaakt om zijn acrylfabriek in Roeselare te sluiten. Zestig banen staan daardoor op de helling.

De sluiting, die volgend jaar in fasen zou worden uitgevoerd, is nodig om "de bedrijfsvoering te optimaliseren, de capaciteit te stroomlijnen en de winstgevendheid en groei op lange termijn te verbeteren", klinkt het. Het bedrijf belooft ondersteuning voor de getroffen werknemers, via ontslagvergoedingen en hulp bij het vinden van een nieuwe job.

“Dit is een ongelooflijk moeilijke aankondiging”, zegt fabrieksmanager Nicolas Elleboudt. “We erkennen de impact die dit zal hebben op onze medewerkers, hun families en de gemeenschap en zijn ons team in Roeselare zeer dankbaar voor hun toewijding en harde werk. We zullen hen zo goed mogelijk ondersteunen.”

Ben Storme

