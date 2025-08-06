Volgens sommigen zal het probleem zich verplaatsen en zal het nu gevaarlijk worden in andere delen van de wijk. Een wijkbewoner mailt ons: “Hierdoor zullen dagelijks duizenden auto’s via onze wijk rijden, langs nu nog autoluwe straten waar kinderen spelen en waar men niet gewend is aan druk verkeer. Midden in dit gebied ligt een speelbos, dat nu dreigt te veranderen in het middelpunt van een racecircuit. Dit is een gevaarlijke situatie voor onze kinderen. Het lijkt te gaan om een politieke beslissing, mogelijk beïnvloed doordat iemand die in de Vijversdreef woont erbij betrokken is. Het probleem van één straat wordt zo afgewenteld op een hele wijk, met onaanvaardbare risico’s tot gevolg.”