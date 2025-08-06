Het stadsbestuur van Brugge start op 15 september een proefproject waarbij het gemotoriseerde verkeer ter hoogte van de Beukenlaan/Vuurkruisenlaan niet langer door zal kunnen rijden, maar een lus zal moeten volgen. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door.
“De afgelopen jaren werden al heel wat stappen ondernomen om doorrijdend verkeer te weren uit de wijk. Deze bleken echter niet voldoende ingrijpend te zijn om het grote aantal verkeersbewegingen te verminderen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Door de slechte verkeersleefbaarheid in de straat, en zeker omdat er ook een school gevestigd is, is het absoluut noodzakelijk dat we actie ondernemen. Ook al zal het nooit mogelijk zijn om iedereen tevreden te stellen.”
Proefproject
Om de gevolgen van dit proefproject goed te kunnen inschatten, worden voorafgaand aan de knip verkeerstellingen uitgevoerd in verschillende straten van de wijk. Deze tellingen worden herhaald net voor het einde van het proefproject. Ook de gevolgen voor andere straten worden objectief gemeten. Daarnaast houden verkeersdeskundigen ook de nodige observaties. Na drie maanden wordt deze proefopstelling geëvalueerd en zal er beslist worden of deze permanent wordt of niet. De bewoners en alle betrokkenen worden hierover nog uitgebreid geïnformeerd.
“Probleem afgewenteld op hele wijk”
Volgens sommigen zal het probleem zich verplaatsen en zal het nu gevaarlijk worden in andere delen van de wijk. Een wijkbewoner mailt ons: “Hierdoor zullen dagelijks duizenden auto’s via onze wijk rijden, langs nu nog autoluwe straten waar kinderen spelen en waar men niet gewend is aan druk verkeer. Midden in dit gebied ligt een speelbos, dat nu dreigt te veranderen in het middelpunt van een racecircuit. Dit is een gevaarlijke situatie voor onze kinderen. Het lijkt te gaan om een politieke beslissing, mogelijk beïnvloed doordat iemand die in de Vijversdreef woont erbij betrokken is. Het probleem van één straat wordt zo afgewenteld op een hele wijk, met onaanvaardbare risico’s tot gevolg.”