De speurders kregen snel de schoonvader van Sumaj als verdachte in het vizier. Het voertuig van Stephane V. werd immers in de buurt opgemerkt. Tijdens zijn eerste verhoor gaf de verdachte onmiddellijk toe dat hij inderdaad aanwezig was langs de IJzerdijk. Hij verklaarde zelfs dat hij er ruzie had gemaakt met zijn schoonzoon, met wie hij het niet goed kon vinden. De Nieuwpoortenaar bleef echter formeel ontkennen dat hij iets met de moord te maken had. Op de handen en in de wagen van de verdachte werden nochtans wel kruitsporen aangetroffen. De polygraaftest stelde bij V. bovendien leugenachtige reacties vast.