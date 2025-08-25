Vijf mannen die zaterdagavond werden gearresteerd na een melding van een gijzeling in een appartement in Oostende zijn opnieuw vrij. Dat laat het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge weten.
Zaterdag rond 17.45 uur kreeg politie Oostende een oproep van een Nederlands telefoonnummer over een gijzeling in een appartement in de Muscarstraat in Oostende.
Het gebouw werd ontruimd en er werd een perimeter ingesteld. Rond 20.15 uur ging de politie over tot een interventie in het betrokken appartement. Vijf mannen werden gearresteerd: drie Belgen en twee Nederlanders. In het appartement trof de politie een vuurwapen en een hoeveelheid drugs aan.
Drugsmilieu
De vijf verdachten werden zondag en maandagochtend verhoord. Nadien werden ze opnieuw vrijgelaten. "Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het incident mogelijk gelinkt is aan het drugsmilieu. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er effectief sprake was van een gijzeling", klinkt het bij het parket.
Het opsporingsonderzoek wordt verdergezet door politie Oostende onder leiding van het parket.