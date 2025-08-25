Zaterdag rond 17.45 uur kreeg politie Oostende een oproep van een Nederlands telefoonnummer over een gijzeling in een appartement in de Muscarstraat in Oostende.

Het gebouw werd ontruimd en er werd een perimeter ingesteld. Rond 20.15 uur ging de politie over tot een interventie in het betrokken appartement. Vijf mannen werden gearresteerd: drie Belgen en twee Nederlanders. In het appartement trof de politie een vuurwapen en een hoeveelheid drugs aan.

