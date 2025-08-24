22°C
Oostende

Gewa­pen­de poli­tie­ac­tie in Oos­ten­de levert vijf arres­ta­ties op

Illustratiebeeld

De lokale politiezone Oostende heeft zaterdagavond in Oostende vijf mannen gearresteerd. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Over de reden voor de gewapende tussenkomst kon het parket nog niet communiceren.

Bij de lokale politie van de zone Oostende liep er zaterdag rond 17.45 uur een melding binnen. Over de precieze inhoud van die melding heeft het parket voorlopig geen informatie vrijgegeven. In ieder geval trok de politie naar aanleiding van die melding massaal naar de omgeving van de Muscarstraat, een zijstraat van de Torhoutsesteenweg. Tijdens de interventie werden rond 20.15 uur uiteindelijk vijf mannen gearresteerd op een appartement in de Muscarstraat. Bij de tussenkomst zouden geen gewonden gevallen zijn.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit. Het parket zal ook moeten beslissen over een eventuele voorleiding van de opgepakte mannen.

Belga

