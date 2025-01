De handtassen lagen opgeslagen in de oude spinnerij in de Doorniksesteenweg. Die is gerenoveerd tot lofts en winkels. In oktober 2022 sloegen vier mannen een ruit stuk en raakten zo binnen.



Daar ging een antidiefstalsysteem af waardoor de ruimte zich vulde met rook. Toch lukte het de dieven om ervan door te gaan met een honderdtal handtassen en ook enkele dure horloges. Goed voor een totaalbedrag van 350.000 euro.