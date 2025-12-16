Aanmelden
Nieuws
Heuvelland

Vijf jon­ge­ren gewond bij onge­val in Westouter

Zaterdagavond zijn bij een ongeval in Westouter, een deelgemeente van Heuvelland, vijf jongeren gewond geraakt toen hun wagen van de weg raakte. Ze werden alle vijf overgebracht naar het ziekenhuis, maar waren niet in levensgevaar. 

Het ongeval gebeurde om kwart over tien 's avonds in een bocht langs de Westouterstraat, niet ver van de Poperingestraat. De wagen raakte aan het slippen in de bocht waardoor hij van de rijweg raakte en tussen twee gebouwen van een hoeve tot stilstand kwam, tegen een hek.

De vijf jongeren konden zelf uit de wagen raken. De brandweer van de zone Westhoek kwam ter plaatse, net als het MUG-team van het Jan Ypermanziekenhuis. De vijf werden overgebracht naar het ziekenhuis. De auto moest worden getakeld. De weg was een tijd afgesloten voor alle verkeer.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Ongeval Westouter

