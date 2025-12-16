Het ongeval gebeurde om kwart over tien 's avonds in een bocht langs de Westouterstraat, niet ver van de Poperingestraat. De wagen raakte aan het slippen in de bocht waardoor hij van de rijweg raakte en tussen twee gebouwen van een hoeve tot stilstand kwam, tegen een hek.

De vijf jongeren konden zelf uit de wagen raken. De brandweer van de zone Westhoek kwam ter plaatse, net als het MUG-team van het Jan Ypermanziekenhuis. De vijf werden overgebracht naar het ziekenhuis. De auto moest worden getakeld. De weg was een tijd afgesloten voor alle verkeer.