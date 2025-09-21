Volgens de eerste vaststellingen zou een vrachtwagen ingereden zijn op een andere vrachtwagen, die samen met drie auto's stil stond voor tijdelijke verkeerslichten. De chauffeur van de eerste vrachtwagen zou de file te laat opgemerkt hebben en op de andere voertuigen ingereden zijn.

De N58 is afgesloten tussen de LAR en het kruispunt met de Dronckaertstraat. Het verkeer moet er omrijden en dat zorgt ook voor hinder op de wegen in de buurt.