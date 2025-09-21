19°C
Ech­te rava­ge: vijf gewon­den bij zwaar onge­val in Rekkem

Op de N58 in Rekkem, bij Menen, is rond 15u30 een zwaar ongeval gebeurd. Daarbij waren vijf voertuigen betrokken: twee vrachtwagens en drie personenwagens. Er vielen vijf gewonden, waarvan er twee erg aan toe zijn. De N58 is  afgesloten voor alle verkeer. 

Volgens de eerste vaststellingen zou een vrachtwagen ingereden zijn op een andere vrachtwagen, die samen met drie auto's stil stond voor tijdelijke verkeerslichten. De chauffeur van de eerste vrachtwagen zou de file te laat opgemerkt hebben en op de andere voertuigen ingereden zijn. 

De N58 is afgesloten tussen de LAR en het kruispunt met de Dronckaertstraat. Het verkeer moet er omrijden en dat zorgt ook voor hinder op de wegen in de buurt.

Redactie
Ongeval

