De feiten speelden zich in juli vorig jaar af in het centrum van Kortrijk. In een appartement op de Grote Kring was een verjaardagsfeestje aan de gang. Daarbij vloeide de whisky rijkelijk. Toen een van de feestvierders rond 2 uur 's nachts naar buiten ging, riepen de anderen vanaf het balkon dat hij nog moest blijven en verder feesten. Op dat ogenblik wandelde een koppel voorbij.