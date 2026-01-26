8°C
Vier vrien­den bre­ken Bel­gisch record toogzitten

BK toogzitten

In Meulebeke hebben vier vrienden het Belgisch Record 'toogzitten' verbroken. 55 uur lang hingen ze  aan de toog in een café. Een stunt die ze met plezier volbrengen omdat de cafébazin vijftig kaarsjes uitblaast. 

55 uur lang ofwel 2 volle dagen en zeven uur: zo lang zaten de vier vrienden aan de toog van café De Gouden Leeuw in Meulebeke.  Vrijdagmorgen om tien uur startten de vier cafématen met hun toogmarathon. Hun record is een eerbetoon aan uitbaatster Elke die onlangs 50 werd. 

Het vorige record werd  gevestigd in 2023 in Gistel. Toen 53 uur, dus doen de vrienden twee uur beter. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is ongelooflijk om 55 uur door te bijten met vier dezelfde mensen."

Korte pauzes

In die 55 uur mochten de mannen natuurlijk wel eten en vooral ook drinken. Daarnaast mochten ze soms ook korte pauzes nemen om naar het toilet te gaan of vlug even te douchen. Wat wel niet mocht, was even een dutje doen. Daarvoor was er een arts aanwezig ter controle. 55 uur lang wakker blijven was misschien wel het moeilijkste voor de tooghangers: "Deze morgen om vier uur hebben we allen een serieuze klop van de hamer gekregen. Maar we hebben ons erdoor gewerkt en koffie gedronken."

Want opmerkelijk: hoewel het record in een café doorging, dronken de deelnemers geen druppel alcohol. 

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe

