55 uur lang ofwel 2 volle dagen en zeven uur: zo lang zaten de vier vrienden aan de toog van café De Gouden Leeuw in Meulebeke. Vrijdagmorgen om tien uur startten de vier cafématen met hun toogmarathon. Hun record is een eerbetoon aan uitbaatster Elke die onlangs 50 werd.

Het vorige record werd gevestigd in 2023 in Gistel. Toen 53 uur, dus doen de vrienden twee uur beter. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is ongelooflijk om 55 uur door te bijten met vier dezelfde mensen."