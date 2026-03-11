Vier op tien bussen rijden maandag niet door staking: “Ik werk hier ongeveer 30 jaar en ik heb dat nog nooit meegemaakt.”
Het personeel van De Lijn zal morgen staken in West-Vlaanderen, daarna komen ook de andere provincies aan de beurt. In West-Vlaanderen zou gemiddeld zes op tien bussen rijden. Bij de kusttram zou dat zeven op tien zijn. De vakbonden staken tegen de besparingsplannen van 35 miljoen euro.
Petra Depoorter, sectorsecretaris van ACOD West-Vlaanderen, legt uit: "Ik werk hier ongeveer 30 jaar en ik heb een besparing van 35 miljoen nog nooit meegemaakt. Dus dat is iets dat echt zal inhakken op de dienstverlening."
Wij moeten zorgen dat mensen van A naar B kunnen vervoeren. Als we dat niet meer kunnen dan zitten we met een heel groot probleem.
Het schrappen van ritten zal vooral in West-Vlaanderen gevoeld worden, in de vele plattelandsgemeenten, maar bijvoorbeeld ook in regio Kortrijk. Minder ritten betekent ook minder personeel. De stakingsbereidheid bij de chauffeurs is dan ook groot, zegt Depoorter.
Depoorter hoopt dat de minister nog van gedachte veranderd: "Ze moet er iets aan doen. De Lijn is ook een openbare dienstverlening. Wij moeten zorgen dat mensen van A naar B kunnen vervoeren. Als we dat niet meer kunnen dan zitten we met een heel groot probleem."
De vakbonden bij De Lijn zullen ook in de eerste week van de paasvakantie staken. Voor morgen heeft de vervoersmaatschappij een alternatieve dienstverlening uitgewerkt, ze raadt reizigers aan om vooraf de website of app te raadplegen.