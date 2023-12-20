Vier miljoen euro voor nieuw belevingscentrum rond blauwe economie aan de kust
De Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen investeren samen 4 miljoen euro in een nieuw belevingscentrum rond blauwe economie aan de kust. Het project moet tegen 2031 openen en mikt op zo’n 100.000 bezoekers per jaar.
Vlaams minister van Toerisme Hans Bonte en de Provincie West-Vlaanderen trekken elk 2 miljoen euro uit voor de realisatie van een nieuw belevingscentrum rond blauwe economie. Het centrum moet uitgroeien tot een interactieve trekpleister die het hele jaar door bezoekers aantrekt.
Volgens minister Bonte wordt het project “een soort Technopolis aan de kust”. “We willen onze kust verder uitbouwen als aantrekkelijke bestemming het hele jaar door. Met dit centrum laten we meer mensen kennismaken met onze blauwe economie en versterken we het toeristisch aanbod”, zegt hij.
Uitbater gezocht
Voor de realisatie en uitbating zoeken de betrokken overheden een partner via een concessie. Die krijgt de financiële steun en mag zelf een geschikte locatie kiezen in een kustgemeente. De opening is voorzien uiterlijk in 2031.
Het centrum moet een combinatie worden van educatie, beleving en innovatie, met bijzondere aandacht voor gezinnen en scholen. De ambitie ligt op ongeveer 100.000 bezoekers per jaar, met een aanbod dat regelmatig vernieuwt.
Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe benadrukt dat kwaliteit centraal staat: “We kiezen bewust voor een partner met een sterk inhoudelijk concept en een innovatieve aanpak. Het moet een plek worden die blijft verrassen en een duidelijke meerwaarde biedt voor toerisme en economie.”
Het belevingscentrum zal bezoekers op een interactieve manier laten kennismaken met de rol van de zee in de economie en de toekomst. Vlaanderen wil daarmee zijn voortrekkersrol in de blauwe economie extra in de verf zetten.
Kust zet ook in op nieuwe projecten
Naast het belevingscentrum kondigt de kust ook een reeks nieuwe initiatieven aan voor 2026. Zo komt er een vernieuwd fietsnetwerk en een nieuwe fietsroute rond het verdwenen eiland Testerep tussen Middelkerke en Oostende.
Ook het culinaire initiatief “Zee van Smaak” wordt vernieuwd, met extra aandacht voor jongeren. Daarnaast komen er nieuwe belevingsproducten rond het Beaufort Beeldenpark en wordt de wintercampagne “Zeemodus” verder uitgerold.
Met die projecten wil de kust haar aanbod spreiden over het hele jaar en een breder publiek aanspreken.
