Voor de realisatie en uitbating zoeken de betrokken overheden een partner via een concessie. Die krijgt de financiële steun en mag zelf een geschikte locatie kiezen in een kustgemeente. De opening is voorzien uiterlijk in 2031.

Het centrum moet een combinatie worden van educatie, beleving en innovatie, met bijzondere aandacht voor gezinnen en scholen. De ambitie ligt op ongeveer 100.000 bezoekers per jaar, met een aanbod dat regelmatig vernieuwt.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe benadrukt dat kwaliteit centraal staat: “We kiezen bewust voor een partner met een sterk inhoudelijk concept en een innovatieve aanpak. Het moet een plek worden die blijft verrassen en een duidelijke meerwaarde biedt voor toerisme en economie.”



Het belevingscentrum zal bezoekers op een interactieve manier laten kennismaken met de rol van de zee in de economie en de toekomst. Vlaanderen wil daarmee zijn voortrekkersrol in de blauwe economie extra in de verf zetten.