Het Brusselse parket-generaal wil vier hoge magistraten voor de rechter brengen voor de rol die ze speelden bij de fraude op het magistratenexamen vorig jaar. Dat blijkt dinsdag uit de strafvordering die De Standaard en het Nieuwsblad konden inkijken.
Het gerechtelijk onderzoek naar de fraude binnen de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) bij het magistratenexamen in januari 2024 is klaar. Het onderzoek werd al voor de zomer afgerond, maar de inhoud van de strafvordering was tot nu geheim gebleven. Volgens het Brusselse parket-generaal zijn er genoeg aanwijzingen om vier magistraten voor de rechtbank te brengen wegens belangenneming en schending van het beroepsgeheim.
Vragen gelekt
De spilfiguur is de ondertussen ontslagen Gentse advocaat-generaal C. B., die als lid van de HRJ de vragen van het examen strafrecht en het examen verbintenissenrecht in december 2023 lekte aan (de kinderen van) Y. S. en J. L., twee bevriende magistraten. Die eerste werd intussen twee graden in rang teruggezet. De respectieve zoon en dochter van de twee namen een maand later deel aan het examen, dat alle kandidaat-magistraten moeten afleggen. Als het parket zijn zin krijgt, moeten de twee vader-magistraten zich samen met Carl B. voor de rechtbank verantwoorden.
Ook een vierde magistraat moet zich, als het van het Brusselse parket-generaal afhangt, verantwoorden voor de rechtbank. Volgens het parket-generaal zijn er aanwijzingen dat de Gentse advocaat-generaal J. E. de casus van het examen strafrecht zou hebben doorgegeven aan twee parketjuristen die aan het examen deelnamen in januari 2024