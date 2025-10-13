12°C
Nieuws
Torhout

Vier maan­den cel voor man die ramen van oud stad­huis van Tor­hout vernielde

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 23-jarige Pool uit Roeselare bij verstek veroordeeld tot vier maanden effectieve gevangenisstraf voor vernieling. De beklaagde sloeg liefst veertien ramen van het voormalige stadhuis van Torhout aan diggelen.

De lokale politiezone Kouter kreeg op 12 oktober rond 18 uur een oproep voor vandalisme aan het oude stadhuis van Torhout, dat tegenwoordig dienstdoet als zogenoemd Vrijetijdshuis. Een getuige zag hoe een man met een voorwerp alle ramen insloeg. Die kon de verdachte op een bankje in bedwang houden en gaf hem een sigaret om hem te kalmeren. In totaal vernielde de Pool veertien ramen.

Uit camerabeelden bleek dat de beklaagde tijdens de feiten rond danste. Hij schreeuwde ook: "I am happy". Zijn bloed lag verspreid op de trappen van het voormalige stadhuis en op het bankje.

Schade ramen Torhout
Nieuws

Man slaat met blote vuisten tiental ruiten stuk van vrijetijdshuis in Torhout

Gelijkaardige feiten

G. werd naar het ziekenhuis overgebracht om zijn handen te laten verzorgen. Volgens de politie was hij bij momenten heel rustig, maar uitte de twintiger plots ook zelfmoordgedachten. In dat kader probeerde hij zelfs het dienstwapen van een van de inspecteurs te grijpen.

Schade ramen Torhout

De beklaagde werd onmiddellijk gedagvaard voor vernieling en poging tot diefstal met braak, maar stuurde op 18 november zijn kat naar de zitting. Bij verstek oordeelde de rechter dat G. niet de intentie had om te stelen. Voor vernieling veroordeelde de rechtbank de Pool dinsdagochtend wel tot vier maanden effectieve gevangenisstraf en een boete van 400 euro.

In het vonnis merkte de rechter op dat de beklaagde de afgelopen maanden voor gelijkaardige feiten al meerdere celstraffen met uitstel had opgelopen. Op 11 december kreeg de twintiger voor diefstallen en vandalisme al een effectieve gevangenisstraf van 24 maanden. G. viseerde toen onder meer het stadhuis van Roeselare.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

Belga
Vandalisme

Taalfout opgemerkt?

