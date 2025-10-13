De lokale politiezone Kouter kreeg op 12 oktober rond 18 uur een oproep voor vandalisme aan het oude stadhuis van Torhout, dat tegenwoordig dienstdoet als zogenoemd Vrijetijdshuis. Een getuige zag hoe een man met een voorwerp alle ramen insloeg. Die kon de verdachte op een bankje in bedwang houden en gaf hem een sigaret om hem te kalmeren. In totaal vernielde de Pool veertien ramen.

Uit camerabeelden bleek dat de beklaagde tijdens de feiten rond danste. Hij schreeuwde ook: "I am happy". Zijn bloed lag verspreid op de trappen van het voormalige stadhuis en op het bankje.