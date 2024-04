Hij had nadien ook nog seks met het slachtoffer terwijl ze dat niet wilde. Daarna verschanste hij zich urenlang in zijn appartement en kwamen de speciale eenheden ter plaatse. Het openbaar ministerie vroeg de internering. De man zelf zegt dat hij schoot omdat hij dacht dat er inbrekers waren. Volgens het slachtoffer had hij al langer psychoses. Die nacht was hij ook onder invloed van cocaïne. Voor verkrachting is de man vrijgesproken.