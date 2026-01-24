Illustratiebeeld © Belga
Veurne heeft een belangrijke stap gezet richting de bouw van een nieuw zwembad. De gemeenteraad keurde de selectieleidraad goed om op zoek te gaan naar een partner voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het project. Het zwembad komt naast de sporthal in de Noordstraat en draagt een prijskaartje van 15 miljoen euro.
De stad kiest voor een zogenaamd Design, Build & Maintain-concept. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het ontwerp en de bouw, maar ook naar het onderhoud op lange termijn. Energie-efficiëntie, toegankelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid en lage exploitatiekosten vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten.
Volgens schepen van Sport Ben Peperstraete is dit een cruciaal moment voor het project. “Vandaag bereiken we een zeer belangrijke mijlpaal richting een nieuw zwembad in Veurne. Dit is een investering in gezondheid, sportbeleving en toekomstkansen voor jong en oud”, zegt hij. “Dankzij de samenwerking met onze stadsdiensten en sportclubs ligt er een sterke basis om dit verder uit te werken.”
Drie zwembaden
Het nieuwe zwembad in Veurne wordt een multifunctioneel complex voor wedstrijdzwemmen, schoolzwemmen en recreatief gebruik. In het ontwerp is plaats voorzien voor een 25 meterbad, een instructiebad en een peuterbad. Het zwembad zal ook een aangesloten worden op de bestaande sporthal.