6°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

Veur­ne zet vol­gen­de stap rich­ting nieuw zwembad

Zwembad

Illustratiebeeld © Belga

Veurne heeft een belangrijke stap gezet richting de bouw van een nieuw zwembad. De gemeenteraad keurde de selectieleidraad goed om op zoek te gaan naar een partner voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het project. Het zwembad komt naast de sporthal in de Noordstraat en draagt een prijskaartje van 15 miljoen euro.

De stad kiest voor een zogenaamd Design, Build & Maintain-concept. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het ontwerp en de bouw, maar ook naar het onderhoud op lange termijn. Energie-efficiëntie, toegankelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid en lage exploitatiekosten vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Volgens schepen van Sport Ben Peperstraete is dit een cruciaal moment voor het project. “Vandaag bereiken we een zeer belangrijke mijlpaal richting een nieuw zwembad in Veurne. Dit is een investering in gezondheid, sportbeleving en toekomstkansen voor jong en oud”, zegt hij. “Dankzij de samenwerking met onze stadsdiensten en sportclubs ligt er een sterke basis om dit verder uit te werken.”

Drie zwembaden

Het nieuwe zwembad in Veurne wordt een multifunctioneel complex voor wedstrijdzwemmen, schoolzwemmen en recreatief gebruik. In het ontwerp is plaats voorzien voor een 25 meterbad, een instructiebad en een peuterbad. Het zwembad zal ook een aangesloten worden op de bestaande sporthal.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Zwembad

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Howest 1

Werken, verhoogd inschrijvingsgeld en Nederlands leren: strengere regels voor Oekraïense studenten in Kortrijk
Stadion brugge

Weer een stapje dichter: Raad van State verwerpt beroep van buurt tegen Olympiapark
Training Club Brugge - Marseille

40% kans om door te gaan: Club Brugge staat voor 'do or die'-match tegen Marseille
Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne blijft bij Aston Martin aan boord als test- en reserverijder
Cultuurcentrum Keizerspark Wingene

Nieuwe vergunningsaanvraag nodig voor cultuurcentra Wingene en Ruiselede
Infomarkt Bellewaerde uitbreiding

Bellewaerde onderzoekt uitbreiding: infomarkt licht buurt in over eventuele nieuwe attracties en hotel
6°C
Aanmelden