De stad kiest voor een zogenaamd Design, Build & Maintain-concept. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het ontwerp en de bouw, maar ook naar het onderhoud op lange termijn. Energie-efficiëntie, toegankelijkheid, onderhoudsvriendelijkheid en lage exploitatiekosten vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Volgens schepen van Sport Ben Peperstraete is dit een cruciaal moment voor het project. “Vandaag bereiken we een zeer belangrijke mijlpaal richting een nieuw zwembad in Veurne. Dit is een investering in gezondheid, sportbeleving en toekomstkansen voor jong en oud”, zegt hij. “Dankzij de samenwerking met onze stadsdiensten en sportclubs ligt er een sterke basis om dit verder uit te werken.”