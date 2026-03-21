Ver­tra­gin­gen op E403 door voor­be­rei­den­de wer­ken: hin­der neemt toe

Werken e403

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de E403 tussen Rumbeke-Roeselare en Moorsele hebben vandaag al voor verkeershinder gezorgd. In de richting van Brugge moest het verkeer over één versmalde rijstrook, wat leidde tot vertragingen tot een kwartier.

Over een traject van zo’n zeven kilometer brengt de aannemer tijdelijke gele belijning aan. Die moet het verkeer binnenkort in beide richtingen over dezelfde weghelft leiden, met telkens twee versmalde rijstroken. Intussen zijn ook de betonnen veiligheidsstootbanden geplaatst die de rijrichtingen van elkaar zullen scheiden.

De echte werken starten op vrijdag 3 april. Vanaf dan wordt het verkeer richting Kortrijk via de middenberm naar de andere kant van de snelweg geleid. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits wordt dan aanzienlijke file verwacht.

De heraanleg van dit stuk snelweg, waarbij onder meer het wegdek en de middenberm worden vernieuwd, zal duren tot eind juni. Weggebruikers houden dus best rekening met aanhoudende hinder de komende maanden.

E403 werken
Werken op E403 tussen Moorsele en Rumbeke: zware verkeershinder verwacht
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Jari Vanassche
E403 Werken E403 Werken

Meest gelezen

Ongeval E403 laadbak Moorsele
Nieuws
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
Militaire basis Lombardsijde
Nieuws

Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
ongeval zandvoorde
Nieuws
Update

Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond

Lees ook

E403 werken

Werken op E403 tussen Moorsele en Rumbeke: zware verkeershinder verwacht
Dampoortbrug

Vlaamse Waterweg werkt deze zomer aan Brugse bruggen
Ongeval E403 laadbak Moorsele
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
Werken gentpoort

Gevaarlijk kruispunt aan Gentpoort in Brugge wordt deze zomer heraangelegd
Stadsbestuur Brugge beslist definitief om knip in Vijversdreef niet verder door te voeren: "De maatregel kon op onvoldoende publieke steun rekenen"

Stadsbestuur Brugge beslist definitief om knip in Vijversdreef niet door te voeren: "De maatregel kon op onvoldoende publieke steun rekenen"
Modderstroom maandag R8
Update

KIJK. Binnenring R8 helemaal open na nieuwe modderstroom bij afrit Gullegem: "﻿Het gaat om een menselijke fout"
