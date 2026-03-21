De voorbereidende werken voor de heraanleg van de E403 tussen Rumbeke-Roeselare en Moorsele hebben vandaag al voor verkeershinder gezorgd. In de richting van Brugge moest het verkeer over één versmalde rijstrook, wat leidde tot vertragingen tot een kwartier.
Over een traject van zo’n zeven kilometer brengt de aannemer tijdelijke gele belijning aan. Die moet het verkeer binnenkort in beide richtingen over dezelfde weghelft leiden, met telkens twee versmalde rijstroken. Intussen zijn ook de betonnen veiligheidsstootbanden geplaatst die de rijrichtingen van elkaar zullen scheiden.
De echte werken starten op vrijdag 3 april. Vanaf dan wordt het verkeer richting Kortrijk via de middenberm naar de andere kant van de snelweg geleid. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits wordt dan aanzienlijke file verwacht.
De heraanleg van dit stuk snelweg, waarbij onder meer het wegdek en de middenberm worden vernieuwd, zal duren tot eind juni. Weggebruikers houden dus best rekening met aanhoudende hinder de komende maanden.