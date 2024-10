Om de bouwkundig waardevolle lijstgevel helemaal terug tot zijn recht te laten komen, was een likje verf (220 liter!) nodig. Op basis van een grondig onderzoek naar de in het verleden gebruikte kleuren, zijn witte en lichtgrijze tinten gekozen.Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet: “De waardevolle lijstgevel van De Republiek komt terug helemaal tot zijn recht dankzij deze grondige restauratie. Samen met de geslaagde duurzame make-over van het Conservatorium aan de overzijde van de straat, laat de vernieuwde gevel van De Republiek de Sint-Jakobsstraat opnieuw stralen. Onze aanpak loont: door goed zorg te dragen voor ons historisch kostbaar patrimonium en te investeren in duurzame restauraties, laten we volledige straten en wijken hiervan meegenieten.”