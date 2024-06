Het is voortaan ook meer dan alleen een brug, want het wordt ook een ontmoetings- en keuvelplek met zicht over het kanaal. De Centrumbrug verbindt de kern van Izegem met haar deelgemeenten en overspant achtereenvolgens het kanaal Roeselare-Leie en de spoorweg. De tweedelige brug is bijna 500 meter lang en vormt zeker voor de actieve weggebruiker een levensader in de stad. De brug is de weg naar handelszaken, scholen, vrijetijdsinfrastructuur en verenigingen.

Veiliger voor fietsers

De nieuwe indeling van de brug leidde ook tot aanpassingen voor de verkeerscirculatie in de omgeving. Zo werd de Korenmarkt verkeersluwer en kregen de fietsers een eigen fietsaftakking die aansluit op de Prins Albertlaan. Zo ontstaat ook een veilige aansluiting op de fietssnelweg F36 langs het kanaal.

De werken werden uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met het stadsbestuur van Izegem, het Agentschap Omgeving en de provincie West-Vlaanderen. De totale kostprijs van de werken bedraagt 3.217.754 euro. De Vlaamse Waterweg nv droeg 2.530.052 euro bij, Stad Izegem 532.757 euro en de Provincie West-Vlaanderen 187.484 euro.