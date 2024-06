De brug over het kanaal zal in de toekomst wel plaats moeten ruimen voor een nieuwe brug, maar de renovatie kon niet meer wachten. "De intentie is er bij de Vlaamse Waterweg om een heel aantal bruggen te vernieuwen, maar dat is een project voor de komende tien jaar. De brug is op vandaag gerenoveerd om nog minstens tien jaar mee te gaan in de staat dat ze nu is.