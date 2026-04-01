Op twee jaar tijd brandden vijf auto's uit, waaronder ook één van een gemeenteraadslid. Er was ook schade aan woningen, in een garage en technische ruimtes van een flatgebouw. De politie pakt uiteindelijk een verdachte op, een man van 34 uit de buurt. Het gaat om een schilder die zwakbegaafd is, het parket wou de man meteen interneren. Maar de raadkamer verwees hem toch door naar de correctionele rechtbank.

Verdachte heeft een verleden

Zelf blijft de beklaagde ontkennen, zijn advocaat gaat voor een vrijspraak omdat harde bewijzen ontbreken. Zes slachtoffers stellen zich burgerlijke partij. Elke Carette, advocaat slachtoffer autobrand: “Overal duikt meneer B. op bij die branden. Er zijn bij een huiszoeking aanmaakblokjes en brandversnellers gevonden. Mijns inziens is er zeker geen twijfel dat hij de dader is van die brandstichtingen. Hij heeft bovendien een verleden.”

In het verleden kreeg de man al eens een werkstraf voor brandstichting in Zedelgem. Indi Demets zat vroeger op dezelfde school als de vermeende pyromaan. “Ik ken de dader. Volgens mij heeft hij een groot probleem diep vanbinnen. We weten wat er in het verleden gebeurd is. Dat heeft er veel mee te maken. Maar het wordt een dure rekening voor hem. Hij zal heel veel moeten betalen. Wie niet horen wil, moet voelen.”

Volgende maand velt de rechter een vonnis.

