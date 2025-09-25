Verkiezingen 2029: Steden en gemeenten willen niet terug naar pen en papier
De
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is het niet eens met
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Bernard Quintin en wil dat
de federale regering samen met de regio’s het nodige doet om tegen de
verkiezingen van 2029 wèl een nieuw elektronisch stemsysteem te voorzien.
De huidige raamovereenkomst loopt begin 2027 af en ook de stemcomputers van de eerste generatie zijn aan vervanging toe. Een terugkeer naar potlood en papier is voor de VVSG onaanvaardbaar, in meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten heeft men al jarenlang goede ervaringen met digitaal stemmen.
“Het digitale stemsysteem heeft zijn betrouwbaarheid bewezen. Het is efficiënt, transparant en sluit perfect aan bij de verwachtingen van burgers in een moderne democratie. Het is onverklaarbaar dat de federale overheid in ruim drie jaar geen nieuwe systeem zou kunnen voorzien. Lokale besturen willen vooruit, niet achteruit,” aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.
Dringend nieuwe overheidsopdracht nodig
De VVSG vraagt dat de federale overheid, in het bijzonder de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, zo snel mogelijk een overheidsopdracht opstart voor de nieuwe generatie stemcomputers. De federale en regionale overheden moeten ook bindende afspraken maken met de gewesten over de financiering en technische standaarden.
“Burgers verwachten een vlotte, gebruiksvriendelijke en moderne dienstverlening,” klinkt het. “Een terugkeer naar potlood en papier zou niet alleen een logistieke en administratieve stap achteruit zijn, maar ook de geloofwaardigheid van ons democratisch systeem ondermijnen.”