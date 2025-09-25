De huidige raamovereenkomst loopt begin 2027 af en ook de stemcomputers van de eerste generatie zijn aan vervanging toe. Een terugkeer naar potlood en papier is voor de VVSG onaanvaardbaar, in meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten heeft men al jarenlang goede ervaringen met digitaal stemmen.

“Het digitale stemsysteem heeft zijn betrouwbaarheid bewezen. Het is efficiënt, transparant en sluit perfect aan bij de verwachtingen van burgers in een moderne democratie. Het is onverklaarbaar dat de federale overheid in ruim drie jaar geen nieuwe systeem zou kunnen voorzien. Lokale besturen willen vooruit, niet achteruit,” aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

