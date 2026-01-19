4°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Waregem

Ver­keers­hin­der langs Gent­se­weg na onge­val met vuil­nis­wa­gen in Sint-Eloois-Vijve

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve

In Sint-Eloois-Vijve (Waregem) gebeurde maandagochtend een zwaar ongeval op de Gentseweg. Dat zorgt voor verkeershinder. De rijweg in de richting van Zulte is er afgesloten. 

De brandweer van zone Fluvia werd maandag rond 6.15 uur opgeroepen voor een ongeval langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve (Waregem). Een vuilniswagen reed in de richting van Zulte toen het voorbij het kruispunt met de Posterijstraat verkeerd liep. De wagen week af van de baan en botste tegen een geparkeerde trailer, rechts van de weg. Door de impact werd de geparkeerde aanhangwagen vooruit geslingerd. De deur aan de passagierskant van de vuilniswagen werd weggerukt en kleefde aan de achterzijde van de trailer.

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve

De passagier van de vuilniswagen zat gekneld en moest door de brandweer uit de wagen bevrijd worden. Zowel de chauffeur als de passagier werden naar het ziekenhuis overgebracht. De plaats van het ongeval was lange tijd afgesloten tussen de kruispunten van de Posterijstraat en dat van de Neerstraat/Vijvebeekstraat. Nadat de slachtoffers werden weggebracht, werd het rijvak in de richting van Harelbeke weer opengesteld. Momenteel is een verkeersdeskundige ter plaatse. De rijweg zal dus nog even afgesloten blijven in de richting van Zulte.

Leonie Delodder

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek
Lichtb
Nieuws
Update

Uitzonderlijk noorderlicht kleurt West-Vlaamse hemel groen en paars: ook vanavond weer?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Stationsomgeving Kortrijk tijdens treinstaking

Vijfdaagse staking bij spoor gestart
Zorgdorp Torhout eerste steen

Eerste steen gelegd voor Woonzorgdorp Remberthove in Torhout
Brandweer

Geen centrale dispatch, wel efficiëntere samenwerking tussen West-Vlaamse brandweerzones
File

E40 richting Frankrijk volledig versperd in Veurne na ongeval met vrachtwagens
Mathias Tore Sercu

Tore Sercu (27) overleden na jarenlange strijd tegen zeldzame kanker
De lijn

Vlaams minister De Ridder steunt maatregel na zware aanval op buschauffeur
Aanmelden