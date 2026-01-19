De passagier van de vuilniswagen zat gekneld en moest door de brandweer uit de wagen bevrijd worden. Zowel de chauffeur als de passagier werden naar het ziekenhuis overgebracht. De plaats van het ongeval was lange tijd afgesloten tussen de kruispunten van de Posterijstraat en dat van de Neerstraat/Vijvebeekstraat. Nadat de slachtoffers werden weggebracht, werd het rijvak in de richting van Harelbeke weer opengesteld. Momenteel is een verkeersdeskundige ter plaatse. De rijweg zal dus nog even afgesloten blijven in de richting van Zulte.