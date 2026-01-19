Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
In Sint-Eloois-Vijve (Waregem) gebeurde maandagochtend een zwaar ongeval op de Gentseweg. Dat zorgt voor verkeershinder. De rijweg in de richting van Zulte is er afgesloten.
De brandweer van zone Fluvia werd maandag rond 6.15 uur opgeroepen voor een ongeval langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve (Waregem). Een vuilniswagen reed in de richting van Zulte toen het voorbij het kruispunt met de Posterijstraat verkeerd liep. De wagen week af van de baan en botste tegen een geparkeerde trailer, rechts van de weg. Door de impact werd de geparkeerde aanhangwagen vooruit geslingerd. De deur aan de passagierskant van de vuilniswagen werd weggerukt en kleefde aan de achterzijde van de trailer.
De passagier van de vuilniswagen zat gekneld en moest door de brandweer uit de wagen bevrijd worden. Zowel de chauffeur als de passagier werden naar het ziekenhuis overgebracht. De plaats van het ongeval was lange tijd afgesloten tussen de kruispunten van de Posterijstraat en dat van de Neerstraat/Vijvebeekstraat. Nadat de slachtoffers werden weggebracht, werd het rijvak in de richting van Harelbeke weer opengesteld. Momenteel is een verkeersdeskundige ter plaatse. De rijweg zal dus nog even afgesloten blijven in de richting van Zulte.