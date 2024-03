Maar de grote boosdoener is de A19 in Wervik. Er wordt gewerkt op de autoweg en de oprit naar Kortrijk is afgesloten. Alle verkeer vanuit Wervik baant zich een weg door Menen en dat leidt in de spits tot heel wat verkeerellende. Ook wie de file op de A19 wil vermijden, verlaat de autoweg in Beselare om dan richting Menen te rijden. De omleidingen in Menen zijn niet berekend op de extra toestroom van omrijders.

Chauffeur Mario Vanderhagen: “Op dit ogenblik is het niet te doen in Menen. Overal waar je rijdt met de wagen moet je een half uur wachten. Maandag en dinsdag duurde het meer dan twee uur om van Geluwe tot op de markt van Menen te geraken. Het is niet te doen. Ongelofelijk. Alle straten liggen open. Nog een geluk dat we binnenwegen kennen.”